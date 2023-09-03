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Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi yeni transfer Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal, Ankara kafilesine dahil edilen Hırvat file bekçiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 16:31 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 16:32
Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Avrupa'da son olarak Twente'yi mağlup eden sarı-lacivertlilerde gözler Ankaragücü maçına çevrildi.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başkent deplasmanında çıkacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

21.45'te başlayacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Kanarya'da zorlu mücadelede sahaya çıkacak ilk 11 merak ediliyor.

Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

LIVAKOVIC RİSKE EDİLMEYECEK!
BeIN Sports'un haberine göre; Hafta içindeki antrenmanlarda hafif ağrı şikayeti olan Livakovic, Ankaragücü deplasmanında riske edilmeyecek.

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