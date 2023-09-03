Fenerbahçe'de sakatlık! Livakovic'in son durumu...

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Avrupa'da son olarak Twente'yi mağlup eden sarı-lacivertlilerde gözler Ankaragücü maçına çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başkent deplasmanında çıkacak olan Kanarya'da tek hedef 3 puan.
İlk 2 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
21.45'te başlayacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.
Kanarya'da zorlu mücadelede sahaya çıkacak ilk 11 merak ediliyor.
LIVAKOVIC RİSKE EDİLMEYECEK!
BeIN Sports'un haberine göre; Hafta içindeki antrenmanlarda hafif ağrı şikayeti olan Livakovic, Ankaragücü deplasmanında riske edilmeyecek.
Sarı-lacivertlilerin kalesinde İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor.