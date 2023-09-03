TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu anlamda Kanarya kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük ses getirdi.
Öte yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Miguel Crespo.
Futbolcunun transfer durumuyla ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
26 yaşındaki orta saha için İngiltere'den sürpriz bir teklif daha geldi.
İngiliz ekibi Sunderland, İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Crespo için Fenerbahçe'ye son günde teklif yaptı ancak taraflar anlaşamadı.
Pazarlık için de süre kalmayınca Crespo'nun İngiliz ekibine transferi gerçekleşmedi.
Futbolcunun adı bir süre İtalyan ekibi Genoa ile de anılıyordu. Fakat bu transfer de olmadı.
Miguel Crespo'nun son olarak transfer durumunda büyük bir sürpriz yaşanması bekleniyor.
Futbolcunun Rusya'ya gidebileceği aktarılıyor.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
26 yaşındaki Miguel Crespo futbola Portekiz'in Barroselas takımında başladı. Ardından Feirense takımının yolunu tuttu.
Futbolcu kariyerinde ardından sırasıyla; Neves, Merelinense, Braga B ve Estoril Praia takımlarında forma terletti. 2021 yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile anlaştı.
Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, on numara ve ön libero olarak görev alabiliyor.