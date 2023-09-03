Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Miguel Crespo. Son olarak futbolcunun transfer durumunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:13
Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda 3 kulvarda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Bu anlamda Kanarya kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerde yapılan transferler büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Öte yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Miguel Crespo.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Futbolcunun transfer durumuyla ilgili olarak flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

26 yaşındaki orta saha için İngiltere'den sürpriz bir teklif daha geldi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

İngiliz ekibi Sunderland, İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Crespo için Fenerbahçe'ye son günde teklif yaptı ancak taraflar anlaşamadı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Pazarlık için de süre kalmayınca Crespo'nun İngiliz ekibine transferi gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Futbolcunun adı bir süre İtalyan ekibi Genoa ile de anılıyordu. Fakat bu transfer de olmadı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Miguel Crespo'nun son olarak transfer durumunda büyük bir sürpriz yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Futbolcunun Rusya'ya gidebileceği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

26 yaşındaki Miguel Crespo futbola Portekiz'in Barroselas takımında başladı. Ardından Feirense takımının yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Futbolcu kariyerinde ardından sırasıyla; Neves, Merelinense, Braga B ve Estoril Praia takımlarında forma terletti. 2021 yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Yeni adresi...

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, on numara ve ön libero olarak görev alabiliyor.

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