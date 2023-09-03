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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ryan Kent açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi Ryan Kent hakkında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:43
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Ryan Kent açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi Ryan Kent hakkında konuştu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: Geniş bir kadromuz var. Bundan sonraki maçlarda da farklı kadrolar olabilir. Sakatlarımız var, bazı bölgelerde az oyuncularımız var. Takım içinde denge yapacağız. Ryan Kent için böyle bir karar aldık. Zaten bizim oynayan oyuncumuz. Ummadığınız başka oyuncular da kadroya giremeyebilir. Dominik Livakovic'in ufak bir problemi vardı, doktorla konuştuk. Kadroya aldık en azından, kendisi de bunu istedi. Problem olsa, 3-5 hafta oynamayabilirdi." ifadelerini kullandı.

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