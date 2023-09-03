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FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Başkent kafilesini açıklayan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri şaşkınlık yarattı. Yeni transferlerden Dominik Livakovic'i listeye alan Kartal, Ryan Kent'e kadroda yer vermedi. İskoç yıldızın kafilede yer almama nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 10:29
FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler Ankaragücü maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

İlk 2 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanından da kayıpsız ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Son olarak Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi mağlup ederek moral depolayan Kanarya, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Ankaragücü kafilesini açıklayan sarı-lacivertlilerde kadroda olan veya olmayan isimler tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

KENT KADROYA ALINMADI
Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesinde yeni transfer Dominik Livakovic yer alırken, Ryan Kent listeye dahil edilmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Özellikle bu sezon transfer edilen Ryan Kent'in kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

O GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Ryan Kent tercihinin nedeni belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Her maça göre farklı bir kurgu hazırlayan deneyimli hocanın, taktik formasyona göre böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Oyuncularının antrenman performanslarını yakından takip eden Kartal, forma adaletine büyük önem veriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

6 numara bölgesinde İsmail Yüksek'in sırtına binen yük nedeniyle Crespo'yu kadroya alan İsmail Kartal, kanat alternatiflerinin fazla olması nedeniyle Ryan Kent'i dışarda bıraktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

JOSHUA KING PERFORMANSINI ARTIRDI!
İdmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Joshua King, Twente maçında bulduğu şansı da iyi değerlendirince kadroda kendine yer buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Meğer İsmail Kartal...

Ryan Kent ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı ve tamamen teknik heyet tercihi nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

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