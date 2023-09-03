Fenerbahçe Başkent'te 3 puan peşinde! İşte Kartal'ın A.Gücü maçı 11'i

Fenerbahçe, Başkent'te üç puan arıyor... Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 8 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor. Ligin üçüncü haftasında oynayacağı Başakşehir maçı ertelenen sarı-kanaryanın başkentte tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkarmak. Sakat olan Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor ve Lincoln Henrique bugün de yok.

LIVAKOVIC OYNAYABİLİR

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün Başkent deplasmanında Twente maçına göre 11'de değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, kadrosunu rotasyonlu kullanarak hem sakatlıkların önüne geçmek hem de takımdaki yorgunluğu azaltmak istiyor. Bu sebeple Hollanda'da ilk 11 oynayan bazı oyuncular bugün dinlenecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kalede ise İrfan Can Eğribayat'ın yerine bugün yeni transfer Livakovic'e görev vermesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda, son taktik çalışma gerçekleştirildi. Taktik idmanda İsmail Kartal'ın oyucularını uyarması dikkat çekti. Kafile, antrenmanın ardından Başkent Ankara'ya hareket etti.

KAZANIRSA LİDER

Başakşehir maçı ertelenmesine rağmen ligde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, bugün Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde puanını 9'a çıkaracak. Sarı-lacivertliler, böylece 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunu Çaykur Rize'den devralacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah, Radakovic, Mert Çetin, Alper, Efkan, Djokanovic, Morutan, Pedrinho, Cephas, Sowe

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can, Kent, Dzeko