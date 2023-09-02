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Fenerbahçe Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:13
Fenerbahçe Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlier, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

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