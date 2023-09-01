TRANSFER HABERİ: Orta sahada rota Fransa! Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında yeni bir isim daha girdi: Danilo Pereira... Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli oyuncu için Fransız ekibiyle temaslara başlayan sarı-lacivertliler, transferi kısa süre içinde noktalamayı planlıyor. Keza teknik direktör Luis Enrique tarafından as kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki 6 numara da PSG'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Hatta Fenerbahçe'deki bazı isimlerden kulüp hakkında bilgi almaya başladı.

FRANSIZLAR DA DUYURDU

Sarı-lacivertli yönetim, PSG ile bonservis pazarlıklarına devam ederken, Pereira için Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçenin 8-9 milyon Euro civarında olduğu da gelen bilgiler arasında... Yönetim, oyuncuya ise yıllık 3.5 milyon eurodan, 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Fransız basını da bu transfer girişimini doğruladı ve çıkan haberlerde; "Tadic, Dzeko, Cengiz Ünder, Fred ve Livakovic gibi önemli isimleri kadrosuna katan F.Bahçe, Pereira'yı da transfer etmeye yakın" denildi.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

2015'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nın da forması giyen Danilo Pereira, tam 68 karşılaşmada görev aldı. Toplamda 2 gol atarken, 3 defa asist yaptı. 2016'daki Avrupa Şampiyonası'nda da takımın en önemli parçalarındandı.

2020'den bu yana PSG forması giyen Danilo Pereira, Fransız ekibinde 126 maça çıktı ve 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Pereira'nın değeri ise 10 milyon euro.