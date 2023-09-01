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Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Twente karşı karşıya geldi Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Konferans Ligi'nde gruplara adını yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Twente - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 08:29
Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – STRATEJİ KAZANDI

Twente beklediğimiz gibi çıktı ama Fenerbahçe'nin buna yanıtı öyle değildi.
Evet; maçın kendine özgü felsefesi var, 3-0'lık yenilgi bile hedefe yetiyor. Bu arkasından seyirciliği, sonra da "Bitsin de gidelim" maçını getirdi.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Pozisyonlar verdiler üst üste… Defansın arkasına sürekli sızdı, sızmaya çalıştı Twenteli oyuncular.
Merkez orta saha baskıda yetersiz kalıyor, hatta izin veriyordu topla oynamalarına. Bir anda test maçı haline geldi dakikalar.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Devre bittiğinde üç defans, bir de defansif orta saha İsmail sarı kartı gördü. Tadic – Dzeko önde top tutamadı. Cengiz'i oyuna sokacak organizasyon da oluşturulamadığı gibi, oyuncu da kendine bir saha yaratamadı. Kaleci İrfan Can'ın da içinde olduğu seri "sarsaklıklar" izledik.
Fred ve İsmail maçı yaşadılar, Mert Hakan temposuyla onların peşindeydi. Sonrasında İsmail Kartal hamleleri yaptı. Josua King'in 80 metre top sürüp, penaltıyı aldığı ana kadar, maçı kazanmakla ilgili hiç işaret yoktu Fenerbahçe'nin oyununda.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu sezonun sihri de burada aslında. Takım her maça ayrı bir "kahraman" çıkarabilecek kaliteye geldi. Aslında ilk yazmamız gereken detay var.; Ferdi Kadıoğlu… Genç oyuncunun önemi, baskı altındayken takımı rakip sahaya taşıması, önündeki oyuncuyla oluşturduğu pozisyonları hatırlayınca bir kez daha çıktı ortaya. Ferdi, takımın yıldızlarına o ışığı veren dinamo.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Hoca bunların analizini yapacaktır. Rakibin gerip, sahadan uzaklaştırmaya çalıştığı stratejiden de az hasarla çıktılar. Şimdi daha rahat düşünüp, daha çok risk alabilecekleri ortama giriyorlar.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – KARA TREN

Bu tip skor üstünlüğünün olduğu maçlarda yapılacak iki tür taktik vardır. Birincisi kendi oyununu oynayıp rakibi önde karşılayıp göz korkutmak. İkincisi ise skoru korumaya gidip oyunu kendi sahanda oynayacağını göstermek.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol öyle bir oyun ki inanın her şeye gebe. İlk maçı farklı skorla kazanmak asla turun geçileceği anlamına gelmiyor. Her daim dikkatli olmak gerek ki İsmail Kartal böyle, "ne olur ne olmaz" kadrosuyla sahaya çıktı. Rakip Twenteli oyuncuların hedefi, sinirimizi bozup bizi eksik bırakmaktı.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakemin çok kolay kart çıkartması aslında az kalsın onları hedeflerine ulaştıracaktı. İsmail hocanın Mert Hakan sevdasını hala anlayabilmiş değilim. Lig maçı olsa 8+3'ten dolayı oynatıyor diyeceğim ama burası Avrupa! Hangi süper performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sahada sürekli hem takım arkadaşlarıyla hem de rakiplerle uğraşıyor. Kardeşim sarı kart görmüşsün; hakem tehlikeli, hala çenen durmuyor. Senin yüzünden takım eksik kalsa kime neyi anlatacaksın? Artık şu tuhaf sinirine hakim ol!

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Oyunun Fenerbahçe adına en iyisi hiç şüphesiz Becao'ydu. Her yere koştu, arkadaşlarının açıklarını kapattı, rakibe adeta duvar ördü.
Fenerbahçe uzun bir aradan sonra şef stoperini buldu gibi. King'in 70 metrelik kimselerin yetişemediği koşusu penaltıyla sonuçlandı. Özellikle maçların ikinci yarısında onun bu fizik gücü değerlendirilebilir.

Spor yazarları Twente - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Twente Konferans Ligi'nin favorilerindendi. İkinci maçta çok iyi oynamadan da olsa önemli bir takımı kupa dışına ittik. Hala eksiklerin olduğu bir gerçek. Lakin yönetim canla başla eksikleri gidermeye çalışıyor. Eğer sıkıntılar çözülür, kura şansımız olursa yolun sonu final olur.

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