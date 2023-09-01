İrfan Can Eğribayat, 1-0 kazanılan Twente karşılaşmasının ardından şunları söyledi: "Çok önemli bir maçtı. Ülke puanı için de çok önemliydi. Rakip taraftarlardan ziyade oyuncular ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Futbol olarak yenemedik, kırmızı kart çıkarabiliriz diye. Bizim ilk maçta yaptığımız gibi durum ortaya çıkabilir diye devam ettiler. Yine hoş olmayan şeyler. Sadece ilk maçtaki skoru gösterdim onlara. Çok şükür elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Kazanarak dönüyoruz. 3 gün sonra Ankaragücü maçı var. Tamamen lige odaklandık. İnşallah ligde de kazanarak yolumuza devam ederiz."