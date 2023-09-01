Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Avrupa'da rekor!

İsmail Kartal'dan Avrupa'da rekor!

Fenerbahçe, UEFA  Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Geçen sezondan 1 maç, bu sezon da 6 maç olmak üzere Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan ilk Türk takımı olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:27
İsmail Kartal'dan Avrupa'da rekor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarının çok sert geçtiğini ve rakibinin oyuncularını provoke ettiğini söyleyen Kartal, "Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığını, bazı oyuncularıyla bizim oyuncularımızı provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olmalıyız, diyerek oyuncularımızla konuşmuştuk. İlk yarıda lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük. Biz bunları istemiyoruz. Bunlara alışmalıyız. Böyle maçları bundan sonra da oynayacağız. Bunları bir teknik direktör olarak kabul etmiyoruz. Devre arasında daha sakin olmamız gerektiğini ve futbol oynamaya geldiğimizi konuştuk. Yaptığımız hamlelerle oyunun kontrolünü bazı dönemler elimize geçirdik. Kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptığımız için mutluyum. Geçen sezondan 1 maç, bu sezon da 6 maç olmak üzere Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan ilk Türk takımı olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DA BAZI MAÇLARIMIZI TUTMAK, BAZI MAÇLARIMIZI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Twente'nin ilk yarıda baskılı oynadığını ifade eden Kartal, oyun planlarıyla ilgili olarak ise "Twente, iyi ve organize bir takım. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Burada bizi zorladılar. İlk devre biz de buna müsaade ettik. Rakiple uğraşmaya başladığımız için ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Her maç hücum edeceğiz diye bir planımız yok. Bu maç, oyunu kontrol altında tutup atabiliyorsak gol atmayı düşündük. Atamıyorsak da turu geçme üzerine planımızı yaptık. Planımız tuttu. Bundan sonra da bazı maçlarımızı tutmak, bazı maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Biz 2.5 gün sonra önemli bir lig maçına çıkacağız. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik" şeklinde konuştu.

"BU AKŞAM KING, OYNAMAYI HAK ETMİŞTİ"

İkinci yarının başında oyuna giren Joshua King ile 83'üncü dakikada yerini Djiku'ya bırakan İsmail Yüksek ile ilgili gelen bir soruya ise İsmail Kartal şöyle cevap verdi:"Oynayan ya da oynamayan bütün oyuncular çok iyi çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birçok oyuncum, oynamayı hak etmesine rağmen onları oynatamadığım için çok üzülüyorum. Bu akşam King, oynamayı hak etmişti. Antrenmanlarda bunu gösteriyordu. Kendisine şans verdim ve o da iyi değerlendirdi. İsmail, takımda en çok oynayan oyuncularımızdan. Kendisi her geçen gün gelişim içerisinde. Ligde oynayacağımız maçta onun bölgesinde kullanacağım başka oyuncum yok. Hem onu dinlendirmek hem de Djiku'yu oyuna alarak orayı biraz daha tutmak istedik."

"FENERBAHÇE OLARAK GRUPLARDAN ÇIKIP GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Yarın gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde düşüncelerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Kura çekiminden sonra bu netleşecek. Kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe olarak gruplardan çıkıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İnşallah gruptan da lider olarak çıkarsak şubat ayını boş geçip Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmış olacağız. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

DİĞER
FİNAL BİLETİ! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maçı için file önünde! Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
İşte Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bayern'den!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bayern'den!
Manchester United Altay'ı resmen duyurdu!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Romanya-Türkiye maçı canlı izle 📺 Romanya-Türkiye maçı canlı izle 📺 11:14
Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 11:00
Luton Town - West Ham maçı saat kaçta? Luton Town - West Ham maçı saat kaçta? 10:41
Cadiz - Villarreal maçı saat kaçta? Cadiz - Villarreal maçı saat kaçta? 10:37
Almeria - Celta Vigo maçı saat kaçta? Almeria - Celta Vigo maçı saat kaçta? 10:32
Dortmund - Heidenheim maçı saat kaçta? Dortmund - Heidenheim maçı saat kaçta? 10:27
Daha Eski
Manchester United Altay'ı resmen duyurdu! Manchester United Altay'ı resmen duyurdu! 10:25
Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? 10:21
Sassuolo - Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo - Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:15
Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi son durum! Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi son durum! 10:10
O yıldızlardan biri gelecek! İşte Cimbom'un 8 numara adayları O yıldızlardan biri gelecek! İşte Cimbom'un 8 numara adayları 10:02
İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! 09:48