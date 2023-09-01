FENERBAHÇE HABERİ: Michy Batshuayi kaldı gibi

Fenerbahçe'de dün flaş bir gelişme yaşandı... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a gitmesi beklenen Michy Batshuayi takımda kalacak gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibiyle yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadı. Eğer Ada temsilcisi bugün öğlene kadar sarı-lacivertlilere yeni teklif yapmazsa; Twente maçı için Hollanda'ya giden 29 yaşındaki golcü, kariyerine F.Bahçe'de devam edecek.

TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

Öte yandan Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transferi de büyük ölçüde iptal olacak. Türkiye'ye gelen ve sarılacivertli kulüple her konuda anlaşan Kolombiyalı golcü de Batshuayi transferindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer bugün Batsman'ın takımda kalacağı netlik kazanırsa, 27 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak.

Geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euroya kadroya katılan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta; 22 gol attı ve 3 de asist yaptı.