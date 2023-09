Fenerbahçe Altay Bayındır'ın lisansını iptal etti! Manchester United resmen duyurdu

Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Bir süre önce İngiliz ekibi Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye giden milli kaleci Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi. Manchester United da milli kaleciyi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Our GK Union: ➕1️⃣ Welcome to United, @AltayBayindir_1! 🇹🇷🧤#MUFC