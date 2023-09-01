Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Altay Bayındır'ın lisansını iptal etti! Manchester United resmen duyurdu

Fenerbahçe Altay Bayındır'ın lisansını iptal etti! Manchester United resmen duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'a transferi gündemde olan Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiği, Fenerbahçe tarafından TFF'ye bildirildi. Bu gelişmenin ardından Kırmızı Şeytanlar, milli file bekçisini renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 10:26 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:11
Fenerbahçe Altay Bayındır'ın lisansını iptal etti! Manchester United resmen duyurdu

Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Bir süre önce İngiliz ekibi Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye giden milli kaleci Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi. Manchester United da milli kaleciyi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. 2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 25 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu. Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...

DİĞER
Fenomen Taha Duymaz’ın annesinden yürek burkan doğum günü paylaşımı! “Seni çok özlüyorum yavrum”
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Hangi performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum"
UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Luton Town - West Ham maçı saat kaçta? Luton Town - West Ham maçı saat kaçta? 10:41
Cadiz - Villarreal maçı saat kaçta? Cadiz - Villarreal maçı saat kaçta? 10:37
Almeria - Celta Vigo maçı saat kaçta? Almeria - Celta Vigo maçı saat kaçta? 10:32
Dortmund - Heidenheim maçı saat kaçta? Dortmund - Heidenheim maçı saat kaçta? 10:27
F.Bahçe'den flaş Altay hamlesi! F.Bahçe'den flaş Altay hamlesi! 10:25
Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? Nantes - Marsilya maçı saat kaçta? 10:21
Daha Eski
Sassuolo - Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo - Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:15
Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi son durum! Galatasaray'da Gaziantep maçı öncesi son durum! 10:10
O yıldızlardan biri gelecek! İşte Cimbom'un 8 numara adayları O yıldızlardan biri gelecek! İşte Cimbom'un 8 numara adayları 10:02
İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları! 09:48
Roma - Milan maçı saat kaçta? Roma - Milan maçı saat kaçta? 09:38
Müller: G.Saray pastanın üstündeki krema gibidir! Müller: G.Saray pastanın üstündeki krema gibidir! 09:32