Fenerbahçe Altay Bayındır'ın lisansını iptal etti! Manchester United resmen duyurdu

Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Bir süre önce İngiliz ekibi Manchester United'a imza atmak için İngiltere'ye giden milli kaleci Altay Bayındır'ın lisansının iptal edildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi. Manchester United da milli kaleciyi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu. 2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 25 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu. Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...