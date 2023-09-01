Avrupalı Fenerbahçe!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini tek golle geçti ve gruplara adını yazdırdı. İlk maçta olduğu gibi karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Twente'ydi... Taraftarının da desteğini arkasına alan Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe yarı sahasına oyunu yıksa da savunmamız yerinde müdahalelerle tehlikeleri savuşturdu. Sarı-kanaryanın ilk tehlikesi 23'te geldi. Osayi'nin şutunu kaleci kurtardı, dönen topu Cengiz Ünder tamamlayamadı.

KING ALDI, DZEKO ATTI

35'TE Tadic'in vuruşunda yine kaleci Unnerstall başarılıydı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde ise Twente'nin şutu direkte patladı. Yapılan değişiklikler sonrasında sazı eline alan Fenerbahçe, rakip kalede etkili olmaya başladı. 70'te orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren King'i, Pröpper düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Topun başına gelen Dzeko, skoru 1-0'a getirdi. Maç bu şekilde sona erdi. Rakipler bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak.

4 DAKİKA OYUN DURDU

38'deki Twente atağında Rots'un dizi İrfan Can'ın kafasına geldi. Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı. İrfan, tedavisinin ardından bir süre yerden kalkamadı. Maç yaklaşık 4 dakika durdu. İrfan ikinci yarı kendisine tepki gösteren Twente tribünlerine 5-1 işareti yaptı.