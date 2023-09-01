Haberler Fenerbahçe Avrupalı Fenerbahçe!

Avrupalı Fenerbahçe!

Sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından da zaferle çıktı ve Konferans Ligi’nde gruplara adını yazdırdı. Fenerbahçe’ye galibiyeti 72’de Dzeko getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Avrupalı Fenerbahçe!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini tek golle geçti ve gruplara adını yazdırdı. İlk maçta olduğu gibi karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Twente'ydi... Taraftarının da desteğini arkasına alan Hollanda temsilcisi, Fenerbahçe yarı sahasına oyunu yıksa da savunmamız yerinde müdahalelerle tehlikeleri savuşturdu. Sarı-kanaryanın ilk tehlikesi 23'te geldi. Osayi'nin şutunu kaleci kurtardı, dönen topu Cengiz Ünder tamamlayamadı.

KING ALDI, DZEKO ATTI

35'TE Tadic'in vuruşunda yine kaleci Unnerstall başarılıydı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Dakikalar 50'yi gösterdiğinde ise Twente'nin şutu direkte patladı. Yapılan değişiklikler sonrasında sazı eline alan Fenerbahçe, rakip kalede etkili olmaya başladı. 70'te orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren King'i, Pröpper düşürdü. Hakem 'penaltı' dedi. Topun başına gelen Dzeko, skoru 1-0'a getirdi. Maç bu şekilde sona erdi. Rakipler bugünkü kura çekimi sonrası belli olacak.

4 DAKİKA OYUN DURDU

38'deki Twente atağında Rots'un dizi İrfan Can'ın kafasına geldi. Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı. İrfan, tedavisinin ardından bir süre yerden kalkamadı. Maç yaklaşık 4 dakika durdu. İrfan ikinci yarı kendisine tepki gösteren Twente tribünlerine 5-1 işareti yaptı.

DİĞER
Son dakika haberleri: UEFA ülke puanında büyük müjde geldi! Türkiye uçuşa geçti: Galibiyetler sonrası işte ülke puanında güncel durum…
Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz
Orta sahada rota Fransa! F.Bahçe'den sürpriz hamle
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orta sahada rota Fransa! F.Bahçe'den sürpriz hamle
İşte Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
Altın fiyatları canlı kur takibi!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Payet’ten vazgeçtik Payet’ten vazgeçtik 01:21
Beyaz’a pasta kesildi Beyaz’a pasta kesildi 01:20
Yeniden Januzaj Yeniden Januzaj 01:17
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 01:10
F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı 01:10
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı 01:10
Daha Eski
Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! 01:10
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor 01:10
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! 01:10
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza 01:10
Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! 01:10
Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! 01:10