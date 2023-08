Twente - Fenerbahçe maçı sonrası Rodrigo Becao: İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarını tebrik eden Becao, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. Bunun bilincindeydik. Bunu da bilerek hazırlanmıştık maça. En iyi performansımızı sergileyemedik. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum ama bugün en önemlisi galibiyetti. Futbolda en önemli şey her zaman sonuçtur" şeklinde konuştu.

"HER MAÇTA DAHA İYİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

İlk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Tabi ki gördüğümüz kartlar işleri bizler için zorlaştırdı. Çünkü kart gördüğünüz zaman belki ilerleyen dakikalarda yapmanız gereken taktiksel faulleri yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bizler için işleri zorlaştırdığı kesin. Bizim seviyemizde değil dediklerimin sebebi şu. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Her zaman kazanmak için oynar. Oynadığımız her maçta daha iyi oynamak istiyoruz. İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık. Sakin kalamadık. Maç biraz gerildi ama devre arasında konuştuk. İkinci yarıda biraz da olsa düzeltebildik. Golü de bulduk. Önemli olan galibiyeti aldık. Şimdi bizim için en önemli maç, bir sonraki maç. Çünkü biz her zaman maçlara bu şekilde yaklaşıyoruz" diye konuştu.