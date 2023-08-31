Haberler Fenerbahçe Twente - Fenerbahçe maçı sonrası Rodrigo Becao: İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık

Twente - Fenerbahçe maçı sonrası Rodrigo Becao: İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık

Fenerbahçeli oyuncu Rodrigo Becao, “Fenerbahçe çok büyük bir takım. Her zaman kazanmak için oynar. Oynadığımız her maçta daha iyi oynamak istiyoruz. İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık. Sakin kalamadık. Maç biraz gerildi ama devre arasında konuştuk. İkinci yarıda biraz da olsa düzeltebildik. Golü de bulduk. Önemli olan galibiyeti aldık” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 23:31
Twente - Fenerbahçe maçı sonrası Rodrigo Becao: İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarını tebrik eden Becao, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. Bunun bilincindeydik. Bunu da bilerek hazırlanmıştık maça. En iyi performansımızı sergileyemedik. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum ama bugün en önemlisi galibiyetti. Futbolda en önemli şey her zaman sonuçtur" şeklinde konuştu.

"HER MAÇTA DAHA İYİ OYNAMAK İSTİYORUZ"

İlk yarıda istedikleri oyunu oynayamadıklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Tabi ki gördüğümüz kartlar işleri bizler için zorlaştırdı. Çünkü kart gördüğünüz zaman belki ilerleyen dakikalarda yapmanız gereken taktiksel faulleri yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bizler için işleri zorlaştırdığı kesin. Bizim seviyemizde değil dediklerimin sebebi şu. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Her zaman kazanmak için oynar. Oynadığımız her maçta daha iyi oynamak istiyoruz. İlk yarıda sahada istediğimiz şekilde organize olamadık. Sakin kalamadık. Maç biraz gerildi ama devre arasında konuştuk. İkinci yarıda biraz da olsa düzeltebildik. Golü de bulduk. Önemli olan galibiyeti aldık. Şimdi bizim için en önemli maç, bir sonraki maç. Çünkü biz her zaman maçlara bu şekilde yaklaşıyoruz" diye konuştu.

DİĞER
Usta oyuncu Ünal Silver'e veda! Ünal Silver gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz
Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İrfan Can: Ortalığı karıştırmaya çalıştılar
İsmail Kartal: Bunu kabul etmiyorum!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranı 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lucescu'dan Aboubakar'a flaş sözler! Lucescu'dan Aboubakar'a flaş sözler! 23:50
"İlk yarıda istediğimiz şekilde organize olamadık" "İlk yarıda istediğimiz şekilde organize olamadık" 23:31
Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 23:25
Necip Uysal: Hedefimiz final oynamak! Necip Uysal: Hedefimiz final oynamak! 23:18
İrfan Can: Ortalığı karıştırmaya çalıştılar İrfan Can: Ortalığı karıştırmaya çalıştılar 22:54
İsmail Kartal: Bunu kabul etmiyorum! İsmail Kartal: Bunu kabul etmiyorum! 22:37
Daha Eski
G.Saray ayrılığı KAP'a açıkladı! G.Saray ayrılığı KAP'a açıkladı! 22:34
Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci Aboubakar'dan Lucescu'ya tepki sevinci 22:31
ÜLKE PUANI CANLI... Türkiye'nin yükselişi sürüyor! ÜLKE PUANI CANLI... Türkiye'nin yükselişi sürüyor! 22:02
Fenerbahçe kazanarak turladı! Fenerbahçe kazanarak turladı! 21:59
Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçı açıklaması! Tolunay Kafkas'tan Fenerbahçe maçı açıklaması! 21:51
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 21:39