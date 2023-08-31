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TWENTE FENERBAHÇE S SPORT CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada 5-1 galip gelmişti. Tadic, Dzeko, Cengiz Ünder, Fred gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bu maçı da kazanarak hem ülke puanını arttırmak hem gruplara kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:30
TWENTE FENERBAHÇE S SPORT CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Twente - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 260. MAÇ

Twente karşısında aldığı galibiyetle Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, bugüne kadar 259 kez boy gösterdi. Rakiplerine 104 kez de mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 346 kez havalandırırken, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ

UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez mücadele eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon organizasyonun 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı skorlarla (5-0, 4-0) yenerek saf dışı bıraktı. 3. turda ise Slovenya ekibi Maribor ile mücadele eden sarı-lacivertliler, ilk maçı 3-1, ikinci müsabakayı ise 3-0'lık skorla kazandı. Konferans Ligi'nde 24 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 8 gol gördü.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA YOK

Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.

SARI-LACİVERTLİLERDEN 7 MAÇTA 7 GALİBİYET

2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 2 maç oynadı. Sarı-lacivertliler, 7 müsabakada da sahadan galibiyetle ayrıldı.

TWENTE İLE 4. RANDEVU

Hollanda temsilcisi ile ilk olarak 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan Fenerbahçe, bugüne kadar Twente ile 3 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise yenilgi yaşadı.

İTALYAN HAKEM FABIO MARESCA DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak müsabakada İtalyan hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Luca Massimi olacak.

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