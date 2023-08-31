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Twente 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, gruplara yükselmeyi başardı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti. İşte Twente - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 22:15
Twente 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaştı.

İlk maçtan 5-1 galip ayrılan Kanarya, rövanşı da 1-0 kazanarak Konferans Ligi'nde gruplara adını yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Kanarya'nın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Rots'un sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Wolfswinkel'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12'nci dakikada Mert Hakan'ın sağdan ortasında topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı Fred'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma engeline takılan meşin yuvarlak dışarı gitti.

23'üncü dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası içi sağından pasında topla bulan Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Unnerstall, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla ceza sahası solunda buluşan Tadic, topu Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

35'inci dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası içinden ortasında topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

52'nci dakikada Pröpper'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Stejin'in ceza sahası içinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

63'üncü dakikada Vlap kullandığı serbest vuruşta kale direğinden dönen topla ceza sahası içinde Van Wolfswinkel buluştu. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

71'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kendi yarı alanında topla buluşan King, rakip ceza sahası içinde Pröpper'in müdahalesi ile yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fabio Maresca, penaltı noktasını gösterdi.

72'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

85'inci dakikada sol kanattan taşıdığı topu sağına çeken King'in uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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