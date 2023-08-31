Haberler Fenerbahçe Kanarya galibiyetle turlamak istiyor! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Kanarya galibiyetle turlamak istiyor! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 5-1’in rövanşında Twente’ye konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde hedef galibiyetle gruplara kalmak. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kanarya galibiyetle turlamak istiyor! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i

Fenerbahçe Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Hollanda ekibi Twente'ye konuk oluyor. İlk maçı 5-1 kazanan sarı-lacivertliler'de hedef, sahadan galibiyetle ayrılarak grup aşamasına kalmak. Şu ana kadar ligde ve Avrupa'da oynadığı 7 maçı da kazanan sarı-kanarya, 24 gol attı, 3 gol yedi.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sampsted, Rots, Sadilek, Kjölö, Vlap, Ugalte, Wolfswinkel

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Kent, King

HEDEF 101. GALİBİYET

Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.

17 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.

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