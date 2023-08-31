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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe, takımı güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:35
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, hayal kırıklığıyla geçen bir sezon geride bırakmış ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Sezonun sona ermesinin ardından Jesus ile yollarını ayıran Kanarya, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yaz transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katan Kanarya, ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alarak iyi bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yükselişini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

BATSHUAYI AYRILIYOR

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren ve pek çok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelindi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Belçikalı golcünün Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe, Batshuayi ile yol ayrımına gelmesinin ardından forvet takviyesi için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

MORELOS İLE ANLAŞMA TAMAM

Belçikalı futbolcunun yerine birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp konaklayacağı otele geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Morelos, sarı-lacivertlilerin yeni nöbetçi golcüsü olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

3 YILLIK SÖZLEŞME

Glasgow Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Kolombiyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

2 MİLYON EURO MAAŞ

27 yaşındaki santrfora yıllık 2 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Morelos'a üç taksit halinde 1.5 milyon Euro da imza parası verilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Alfredo Morelos geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 maça çıktı.

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