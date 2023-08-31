TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, hayal kırıklığıyla geçen bir sezon geride bırakmış ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.
Sezonun sona ermesinin ardından Jesus ile yollarını ayıran Kanarya, takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Yaz transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katan Kanarya, ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alarak iyi bir başlangıç yaptı.
Yükselişini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
BATSHUAYI AYRILIYOR
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren ve pek çok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerde golcü futbolcu Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelindi.
Belçikalı golcünün Nottingham Forest ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Batshuayi ile yol ayrımına gelmesinin ardından forvet takviyesi için harekete geçti.
MORELOS İLE ANLAŞMA TAMAM
Belçikalı futbolcunun yerine birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertli yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile prensip anlaşmasına vardı.
Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp konaklayacağı otele geçti.
Morelos, sarı-lacivertlilerin yeni nöbetçi golcüsü olacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Glasgow Rangers'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Kolombiyalı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
2 MİLYON EURO MAAŞ
27 yaşındaki santrfora yıllık 2 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.
Morelos'a üç taksit halinde 1.5 milyon Euro da imza parası verilecek.
Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.
Alfredo Morelos geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 maça çıktı.
Kolombiyalı forvet, 12 gol ve 7 asist kaydederek 19 gole direkt katkıda bulundu.
27 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.