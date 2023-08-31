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Hollanda’dan Ada’ya

Twente maçının kadrosunda yer alan Batshuayi, karşılaşmanın ardından direkt İngiltere’ye geçecek ve Nottingham için sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Hollanda’dan Ada’ya

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi dönemi sona eriyor. Geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euroya alınan Belçikalı golcü, 6.5 milyon euroya Nottingham Forest'ın yolunu tutuyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Twente maçı kadrosuna aldığı 29 yaşındaki golcü, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşacak ve İngiltere'ye uçacak. Batsman, yarın ise sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Nottingham ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, 1 yılda Batshuayi'den 3 milyon Euro kar etmiş olacak.

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