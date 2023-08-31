FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Orta saha takviyesi için gündemine aldığı isimler için temas halinde olan sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transfer olması an meselesi...
Yıldız forvetin takımdan ayrılması beklenirken, Kanarya hücum hattını güçlendirmek için hamlesini kısa süre içerisinde gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı forvetle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Morelos transferi sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıracak olan Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kadroda düşünülmeyen Portekizli futbolcunun İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olacağı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Genoa'ya transfer olması beklenen Miguel Crespo için yeni bir iddia ortaya atıldı.
FULHAM KANCASI
İtalyan basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, Fulham'ın Crespo'yu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.
Bayern Münih'in Fulham'dan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiliz ekibinin transferinin bitimine kısa bir süre kala böyle bir ayrılığa izin vermeyeceği kaydedildi.
Ancak Fulham'ın Palhinha yerine hemen bir oyuncu bulması durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih ile görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.
Fulham'ın Palhinha ile yollarını ayırması durumunda Fenerbahçe'nin göndermek istediği Miguel Crespo'yu kadrosuna katabileceği iddia edildi.
Crespo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.