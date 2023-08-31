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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde pek çok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri de Miguel Crespo oldu. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Serie A ekibi Genoa ile anlaşma sağladığı öne sürülen Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:26
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Orta saha takviyesi için gündemine aldığı isimler için temas halinde olan sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transfer olması an meselesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Yıldız forvetin takımdan ayrılması beklenirken, Kanarya hücum hattını güçlendirmek için hamlesini kısa süre içerisinde gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolünden geçirmek üzere İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı forvetle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Morelos transferi sonrası orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandıracak olan Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Kadroda düşünülmeyen Portekizli futbolcunun İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Genoa'ya transfer olması beklenen Miguel Crespo için yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

FULHAM KANCASI

İtalyan basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre, Fulham'ın Crespo'yu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Bayern Münih'in Fulham'dan Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha ile ilgilendiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

İngiliz ekibinin transferinin bitimine kısa bir süre kala böyle bir ayrılığa izin vermeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Ancak Fulham'ın Palhinha yerine hemen bir oyuncu bulması durumunda 28 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih ile görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Fulham'ın Palhinha ile yollarını ayırması durumunda Fenerbahçe'nin göndermek istediği Miguel Crespo'yu kadrosuna katabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Crespo'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

26 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'dan ters köşe! Genoa derken...

Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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