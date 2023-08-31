Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Türkiye'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı.
Türkiye'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı.
Özellikle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferleri merak konusu olmuştu.
Ezeli rakipler, bu yaz transfer döneminde de birçok isim için yarışa girdi.
Takımlar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, ilk iki maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı.
Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe ise 2'de 2 yaparak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
İki ezeli rakip de güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürürken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE SELÇUK RİNAL'I İSTİYOR
Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, St.Pauli forması giyen 18 yaşındaki stoper Selçuk Rinal ile ilgileniyor.
Haberde iki kulübün de genç futbolcu için resmi teklif yaptığı belirtildi.
SELÇUK RİNAL KİMDİR?
Selcuk Rinal, 6 Ocak 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Futbola Gr. Grönau altyapısında başlayan genç futbolcu, VfB Lübeck altyapısında da forma giydikten sonra 2020 yılında St. Pauli altyapısına transfer oldu.
St. Pauli U19 takımında forma giyen 1.87 boyundaki stoper, bu sezon 3 maçta forma giyerken skor katkısı üretemedi.
18 yaşındaki savunma oyuncusu, Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
Selçuk Rinal'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.