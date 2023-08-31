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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Son dakika transfer haberleri: 2023/2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, iki ezeli rakibin St. Pauli forması giyen Selçuk Rinal ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:35
Mert Kılıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Türkiye'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Özellikle şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transferleri merak konusu olmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Ezeli rakipler, bu yaz transfer döneminde de birçok isim için yarışa girdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Takımlar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, ilk iki maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe ise 2'de 2 yaparak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

İki ezeli rakip de güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürürken, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE SELÇUK RİNAL'I İSTİYOR

Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, St.Pauli forması giyen 18 yaşındaki stoper Selçuk Rinal ile ilgileniyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Haberde iki kulübün de genç futbolcu için resmi teklif yaptığı belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

SELÇUK RİNAL KİMDİR?

Selcuk Rinal, 6 Ocak 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

Futbola Gr. Grönau altyapısında başlayan genç futbolcu, VfB Lübeck altyapısında da forma giydikten sonra 2020 yılında St. Pauli altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Selçuk Rinal...

St. Pauli U19 takımında forma giyen 1.87 boyundaki stoper, bu sezon 3 maçta forma giyerken skor katkısı üretemedi.

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