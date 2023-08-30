Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Kafilede Manchester United'la sözleşme imzalamak için İngiltere'ye giden Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu yer almadı.