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Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında oynayacağı Twente karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52
Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında kendi evinde karşılaştığı Twente'yi ise 5-1'lik skorla yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Kafilede Manchester United'la sözleşme imzalamak için İngiltere'ye giden Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

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