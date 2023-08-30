Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminde pek çok kez karşı karşıya geldi. Son olarak iki dev kulübün transfer yarışına girdiği o yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:43
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray pek çok kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

İki ezeli takım arasında yaşanan transfer savaşları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken iki takım zaman zaman aynı yıldızlara talip olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Bu sefer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu o yıldızdan iki dev kulübe kötü haber geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

O isim Leicester City formasını terleten önlibero Boubakary Soumare.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 yaşındaki Fransız oyuncu ile yakından ilgileniyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Son olarak ise İspanyol medyasından Mundo Deportivo futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Sevilla'nın yıldız isim ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Leicester City ile Sevilla arasında transferde sıkı bir pazarlık olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Sevilla'nın bu transferi kiralık bitirmeyi amaçladığı, İngiliz ekibinin ise sözleşmeye sezon sonunda satın alma taahhüdü koymak istediği aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Boubakary Soumare'nin ise İngiltere Championship'te forma giymek istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Yıldız isim geçtiğimiz sezon 29 resmi karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

PSG altyapısında yetişen Soumare, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Burada gösterdiği başarılı performansla 2021 yılında 20 milyon euro bonservisle Licester City'e geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız ismin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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