Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde kafa kaya getirmişti! O yıldızdan iki takıma da kötü haber

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray pek çok kez karşı karşıya geldi.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray pek çok kez karşı karşıya geldi.
İki ezeli takım arasında yaşanan transfer savaşları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken iki takım zaman zaman aynı yıldızlara talip olmaya devam ediyor.
Bu sefer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu o yıldızdan iki dev kulübe kötü haber geldi.
O isim Leicester City formasını terleten önlibero Boubakary Soumare.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 yaşındaki Fransız oyuncu ile yakından ilgileniyordu.
Son olarak ise İspanyol medyasından Mundo Deportivo futbolcuyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.
Sevilla'nın yıldız isim ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı aktarıldı.
Leicester City ile Sevilla arasında transferde sıkı bir pazarlık olduğu aktarıldı.
Sevilla'nın bu transferi kiralık bitirmeyi amaçladığı, İngiliz ekibinin ise sözleşmeye sezon sonunda satın alma taahhüdü koymak istediği aktarıldı.
Boubakary Soumare'nin ise İngiltere Championship'te forma giymek istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Yıldız isim geçtiğimiz sezon 29 resmi karşılaşmaya çıktı.
PSG altyapısında yetişen Soumare, 2017 yılında bedelsiz olarak Lille'nin yolunu tuttu.
Burada gösterdiği başarılı performansla 2021 yılında 20 milyon euro bonservisle Licester City'e geldi.
Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek yıldız ismin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.