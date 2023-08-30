Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ve oyunculardan Jayden Oosterwolde UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak olan Twente maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Jayden Oosterwolde: "Sol bekte oynamayı tercih ederim ama hocam beni nerede uygun görürse orada oynamaya hazırım. Kariyerime burada başladım ancak bunun hiçbir önemi yok şu an Fenerbahçe'deyim ve Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'ye geldiğimde alışmak zorunda kaldım. Ufak tefek sakatlıklarım oldu. Ama bu sezon iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdim. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum." dedi.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ;

İsmail Kartal: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu maça gelince, ilk maçta 5-1 kazandık, avantajlı bir skor elde ettik. Twente'nin ilk 15-20 dakika bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilinceyiz. 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Bu maçı da çok ciddiye alıyoruz. İyi bir takım, koşan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerde tespit ettik. Kendimize yakışan bir futbolla kazanıp ülkemize geri dönmek istiyoruz. Elimizde bazı mevkilerde olması gereken oyuncularımız sakat. Bunları da listeye yazamadık. Bu biraz elimizi zayıflatıyor ama kadroda olan sağlam oyuncularla ilk maçta yaptığımızı yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Morelos ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımız ve yönetimimiz ilgileniyor."

"TWENTE GÜÇLÜ BİR RAKİP"

Twente'nin güçlü bir rakip olduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Twente takımı iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. İlk maçta farklı kaybetmiş olmalarına rağmen burada galibiyetle telafi etmeye çalışacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Bu şekilde yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

KARTAL'DAN LIVAKOVIC SÖZLERİ!

Livakovic, çalışmalarda çok iyi çalışıyor. Çalışmayı seven bir oyuncu. Takıma olan uyumu bizi sevindirdi. Dün gelen Morelos için kesinleşmiş bir şey yok. Yönetimimiz çalışmaya devam ediyor.