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Fenerbahçe Hollanda'ya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Hollanda'ya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde  karşılaşacağı Twente maçı için özel bir uçakla Münster Havaalanı'na inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüsle De Lutte kentindeki otele hareket etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:08
Fenerbahçe Hollanda'ya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Hollanda'ya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Twente maçı için özel bir uçakla Münster Havaalanı'na inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüsle De Lutte kentindeki otele hareket etti.

Sarı-lacivertliler, Twente maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Grolsch Veste Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

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