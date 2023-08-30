Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin sol bek yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinin radarına takıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:26
FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Kanarya, UEFA Konferans Ligi eleme turlarında şimdiye kadar her maçını kazanırken Süper Lig'e ise 2'de 2 ile başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Bu mücadelelerde pek çok isim futbolseverlerin dikkatini çekerken Kanarya'nın sol bek yıldızı Ferdi Kadıoğlu da başarılı performansıyla alkış aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Genç yetenek gerek geçen sezon gerek bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda sergilemiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Ferdi Kadıoğlu bu anlamda pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Futbolcuyla ilgili son olarak ise flaş transfer gelişmesini İngiliz basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

İngiliz basını, Manchester United'ın Chelsea'den sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Bu transferde sorun çıkması halinde ise kırmızı-şeytanların Ferdi Kadıoğlu'na yöneleceğini iddia etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi son olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan ilk maçın ardından sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuun sol kalça kasında 2'nci derecede yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Bu anlamda futbolcunun sağlık durumu taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu futbol hayatına Hollanda'nın ESA Youth takımında başladı.

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