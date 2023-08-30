FENERBAHÇE HABERLERİ | İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu bombası! Eğer o transfer gerçekleşmezse...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Kanarya, UEFA Konferans Ligi eleme turlarında şimdiye kadar her maçını kazanırken Süper Lig'e ise 2'de 2 ile başladı.
Bu mücadelelerde pek çok isim futbolseverlerin dikkatini çekerken Kanarya'nın sol bek yıldızı Ferdi Kadıoğlu da başarılı performansıyla alkış aldı.
Genç yetenek gerek geçen sezon gerek bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda sergilemiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Ferdi Kadıoğlu bu anlamda pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı.
Futbolcuyla ilgili son olarak ise flaş transfer gelişmesini İngiliz basını duyurdu.
İngiliz basını, Manchester United'ın Chelsea'den sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak istediğini belirtti.
Bu transferde sorun çıkması halinde ise kırmızı-şeytanların Ferdi Kadıoğlu'na yöneleceğini iddia etti.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi son olarak UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente ile oynanan ilk maçın ardından sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncuun sol kalça kasında 2'nci derecede yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
Bu anlamda futbolcunun sağlık durumu taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu futbol hayatına Hollanda'nın ESA Youth takımında başladı.
Ardından NEC Altyapısı'nın yolunu tuttu.
Sonrasında ise NEC Nijmegen'in A takım seviyesine yükselmeyi başardı.
2018 yazında ise Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'ye gerçekleşti.