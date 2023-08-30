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Batsman gitti Morelos geldi

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi’yi 6.5 milyon euroya Nottingham Forest’a gönderdi. 29 yaşındaki golcünün yerine ise Rangres’tan ayrılan Alfredo Morelos getirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Batsman gitti Morelos geldi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Michy Batshuayi ile yollar ayrıldı... Belçikalı golcü için Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la görüşen sarı-lacivertliler, 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. 30 yaşındaki yıldız, bugün İstanbul'dan ayrılacak ve İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçecek ardından da Ada ekibine resmi imzayı atacak.

KENT İLE BİRLİKTE OYNADI

Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcünün yerini ise vakit kaybetmeden Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Alfredo Morelos ile doldurdu. Dün gece menajeriyle birlikte İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Yapılacak tetkiklerde sorun çıkmaması halinde Morelos ile sözleşme imzalanacak. Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giymişti.

22 GOL ATTI

Geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euroya kadroya katılan Batshuayi, sarı-lacivertli forma altında 38 maça çıktı ve 22 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Batsman'dan F.Bahçe 3 milyon euro kar elde etti.

6 YILDA 269 MAÇ

2017-2023 yılları arasında Glasgow Rangers forması giyen Alfredo Morelos, İskoç ekibinde 269 maça çıktı. Kolombiyalı oyuncu, bu maçlarda 124 gol atıp, 58 de asist yaptı. Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.

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