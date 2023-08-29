TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı.
Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı.
Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı bütün maçlardan galibiyet ile ayrıldı.
Kanarya yoluna namağlup devam ederken transfer çalışmalarını hızlandırıyor.
Avrupa'da büyük hedefler için mücadele edecek Fenerbahçe'de sürpriz hamleler planlanıyor.
Avrupa'da çoğu ülkenin transfer sezonu 1 Eylül'de bitiyor.
Türkiye'de ise transfer sezonu 15 Eylül'e kadar devam edecek.
Durum böyleyken Fenerbahçe, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesinden sonra fırsat transferi kovalayacak.
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna katmak istediği oyuncuları almak için bütçe ayırmak istiyor.
Buna göre Kanarya'da bazı oyuncular için yollar ayrılmak isteniyor.
Listenin başında yer alan futbolcu Miguel Crespo'ydu.
Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Alfredo Pedulla'dan derlediği habere göre; Crespo, 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya transfer oluyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Crespo, geçtiğimiz sezon 23'ü ilk 11 olmak üzere 37 maça çıktı ve 3 gol 4 asist yaptı.