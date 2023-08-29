Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o yıldızın takımdan ayrılacağı ve yeni adresinin İtalya olacağı öğrenildi. Transferde flaş detaylar ise gün yüzüne çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:30
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı bütün maçlardan galibiyet ile ayrıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Kanarya yoluna namağlup devam ederken transfer çalışmalarını hızlandırıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Avrupa'da büyük hedefler için mücadele edecek Fenerbahçe'de sürpriz hamleler planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Avrupa'da çoğu ülkenin transfer sezonu 1 Eylül'de bitiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Türkiye'de ise transfer sezonu 15 Eylül'e kadar devam edecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Durum böyleyken Fenerbahçe, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesinden sonra fırsat transferi kovalayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Sarı-lacivertli ekip kadrosuna katmak istediği oyuncuları almak için bütçe ayırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Buna göre Kanarya'da bazı oyuncular için yollar ayrılmak isteniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Listenin başında yer alan futbolcu Miguel Crespo'ydu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı İtalya yolcusu! İşte kazanılacak bonservis bedeli

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Alfredo Pedulla'dan derlediği habere göre; Crespo, 3.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya transfer oluyor.

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