Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kaldığımız sezon istenildiği gibi başarılı geçmemişti.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kaldığımız sezon istenildiği gibi başarılı geçmemişti.
Sarı-lacivertliler sezon başında takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.
Kanarya için her ne kadar sezon iyi başlasa da Dünya Kupası arası sonrası işler değişti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış ve sezon sonu şampiyonluğa ulaşan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya son 16 turunda elenmişti.
Kanarya son olarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başarsa da sarı-laciverli camiada Jorge Jesus ile yolların ayrılmasına karar verildi.
Fenerbahçe'nin ardından ise Portekizli teknik direktörün yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Hilal oldu.
Tecrübeli çalıştırıcıya ise yeni takımında taraftarlar tarafından istifa kampanyası başlatılmış durumda.
Jorge Jesus'un kendisine yönelik tepkilerle ilgili yaptığı açıklamalar ise gündeme oturdu.
Taraftarların istifa kampanyasına tepki gösteren Portekizli hoca, "Daha önce çalıştığım takımlar dönmem için peşimden koştu.
Fenerbahçe'de başkan kalmam için ne istersem yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Türkiye ve Brezilya'ya da dönmem için önüme kırmızı halı sererler" dedi.
Jesus'lu Al- Hilal 3 maçta 7 puan toplasa da oyunuyla eleştiriliyor