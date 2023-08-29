Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Geçen sezon Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi çalıştıran ve yeni sezonda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus son yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 11:11
Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kaldığımız sezon istenildiği gibi başarılı geçmemişti.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Sarı-lacivertliler sezon başında takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Kanarya için her ne kadar sezon iyi başlasa da Dünya Kupası arası sonrası işler değişti.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Fenerbahçe, Süper Lig'de liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış ve sezon sonu şampiyonluğa ulaşan taraf sarı-kırmızılılar olmuştu.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla'ya son 16 turunda elenmişti.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Kanarya son olarak Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başarsa da sarı-laciverli camiada Jorge Jesus ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Fenerbahçe'nin ardından ise Portekizli teknik direktörün yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Al Hilal oldu.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Tecrübeli çalıştırıcıya ise yeni takımında taraftarlar tarafından istifa kampanyası başlatılmış durumda.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Jorge Jesus'un kendisine yönelik tepkilerle ilgili yaptığı açıklamalar ise gündeme oturdu.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Taraftarların istifa kampanyasına tepki gösteren Portekizli hoca, "Daha önce çalıştığım takımlar dönmem için peşimden koştu.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Fenerbahçe'de başkan kalmam için ne istersem yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Jorge Jesus'tan olay sözler! "Fenerbahçe başkanı kalmam için..."

Türkiye ve Brezilya'ya da dönmem için önüme kırmızı halı sererler" dedi.

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