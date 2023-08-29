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Fenerbahçe Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Twente'ye konuk olacak. Sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 20:40
Fenerbahçe Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente'nin konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Yarın özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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