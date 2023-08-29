Fenerbahçe Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente'nin konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Yarın özel uçakla Hollanda'ya gidecek sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.