FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Yeni sezonda kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Yeni sezonda kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Eksik görülen bölgelere takviye yapan sarı-lacivertliler, kaleci transferi için uzun uğraşlar verdi.
Yönetim, yaz aylarının başından bu yana takıma kazandırmak istediği Dominik Livakovic'in transferini bitirdi.
Sarı-lacivertliler, Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde Hırvat kalecinin transferi sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti.
Fenerbahçe'de performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır ile yollar ayrıldı.
Milli kaleci, UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile oynanan maç öncesi sahaya çıkarak taraftarlara veda etti.
Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere'ye gitti.
Öte yandan Manchester United, Altay Bayındır transferini noktalamak üzere.
TRANSFER 30 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK
The Athletic'te yer alan habere göre; açıklamanın 30 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.
Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.
Milli eldiven kalesinde 2 gol görürken, 2 maçta da kalesini gole kapattı.