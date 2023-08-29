Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanan Twente maçından önce sahaya çıkarak taraftarlara veda eden Altay Bayındır, Premier Lig devi Manchester United ile anlaşmaya varmıştı. İngiliz basını, milli kalecinin transferinin açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 17:44
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Yeni sezonda kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Eksik görülen bölgelere takviye yapan sarı-lacivertliler, kaleci transferi için uzun uğraşlar verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Yönetim, yaz aylarının başından bu yana takıma kazandırmak istediği Dominik Livakovic'in transferini bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Sarı-lacivertliler, Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır imzayı atıyor! Transfer tarihini duyurdular

Sarı-lacivertlilerde Hırvat kalecinin transferi sonrası beklenen ayrılık gerçekleşti.

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