FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Twente'yi konuk etti.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Twente'yi konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 5-1 kazanarak tur kapısını sonuna kadar araladı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci (2), Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic (p) kaydetti.
Taraftarı önünde Hollanda ekibini farklı geçen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen Ferdi'nin takımdan uzak kalacağı süre belli oldu.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Milli oyuncunun tedavisi yaklaşık 3 hafta sürecek.
ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA
Ferdi böylece milli aradan sonra 17 Eylül'de oynanacak Antalyaspor maçında oynayabilecek.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.