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FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi konuk eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibiyle oynanan maç sonrası sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:48
FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Taraftarı önünde Hollanda ekibini farklı geçen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen Ferdi'nin takımdan uzak kalacağı süre belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milli oyuncunun tedavisi yaklaşık 3 hafta sürecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA

Ferdi böylece milli aradan sonra 17 Eylül'de oynanacak Antalyaspor maçında oynayabilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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