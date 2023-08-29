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Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek ve geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, Chelsea forması giyen futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 16:30
Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer geçirdi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte çok sayıda isimle de yola devam edilmedi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Sarı-lacivertlilerde başta Real Madrid'e transfer olan Arda Güler olmak üzere Enner Valencia ve Attila Szalai gibi isimler takımdan ayrıldı.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Transfer çalışmalarına devam eden ve 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Transferin son günleri yaklaşırken sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

MALANG SARR FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

24 yaşındaki oyuncuda teknik heyetin raporuna göre atağa kalkılacak.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Sarı-lacivertliler, stoper takviyesini öncelikli olarak görmüyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

PERES GİDERSE HAREKETE GEÇİLECEK

Fakat teklifler alan Peres'in durumuna göre de bu operasyonda düğmeye basılacak.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren bu yıl Chelsea'de kadroda düşünülmüyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

İngilizler kiralamaya sıcak bakıyor.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Malang Sarr geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Monaco ile 17 maça çıktı.

Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Senegal asıllı Fransız stoper, skor katkısı üretemedi.

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