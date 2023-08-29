Chelsea'den Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer!

Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer geçirdi.
Başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.
Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte çok sayıda isimle de yola devam edilmedi.
Sarı-lacivertlilerde başta Real Madrid'e transfer olan Arda Güler olmak üzere Enner Valencia ve Attila Szalai gibi isimler takımdan ayrıldı.
Transfer çalışmalarına devam eden ve 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Transferin son günleri yaklaşırken sarı-lacivertli ekibe sürpriz bir isim önerildi.
MALANG SARR FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.
24 yaşındaki oyuncuda teknik heyetin raporuna göre atağa kalkılacak.
Sarı-lacivertliler, stoper takviyesini öncelikli olarak görmüyor.
PERES GİDERSE HAREKETE GEÇİLECEK
Fakat teklifler alan Peres'in durumuna göre de bu operasyonda düğmeye basılacak.
Geçen sezonu Monaco'da kiralık geçiren bu yıl Chelsea'de kadroda düşünülmüyor.
İngilizler kiralamaya sıcak bakıyor.
Malang Sarr geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Monaco ile 17 maça çıktı.
Senegal asıllı Fransız stoper, skor katkısı üretemedi.
Sarr'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.