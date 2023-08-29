Haberler Fenerbahçe Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'ndaki incelemer sona erdi!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'ndaki incelemer sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'nı inceledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:48
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı'ndaki incelemer sona erdi!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı.

Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek, MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, TFF yetkililerince bugün incelendi. Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet raporunu TFF'ye gönderdi. Başkent ekibinden edinilen bilgiye göre karşılmanın bu statta oynanmasına sakıncalı bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Ancak, TFF'nin ilgili biriminin vereceği kararın ardından MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe maçının Eryaman Stadı'nda oynanıp oynanmayacağı belli olacak.

DİĞER
Serenay Sarıkaya'nın reklamdan aldığı para dudak uçuklattı
İstanbul'da barajlar alarm veriyor İSKİ'nin su boruları patlıyor: Su seviyesi tehlike sınırını geçti kesintiler kapıda
Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..."
UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu!
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
GSB KYK Yurt Başvuru son gün ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! 12:48
Filenin Sultanları yarı final aşkına! Filenin Sultanları yarı final aşkına! 12:39
Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! 12:24
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! 12:05
Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! 11:50
Daha Eski
F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek 11:14
Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." 11:11
Türkiye Ermenistan maçının biletleri tükendi! Türkiye Ermenistan maçının biletleri tükendi! 11:06
UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız! UEFA ülke sıralamasında kaçıncıyız? İşte puanımız! 10:51
Novak Djokovic zorlanmadı! Novak Djokovic zorlanmadı! 10:45
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 10:40