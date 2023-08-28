Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcuya Fransa'dan pek çok takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:13
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Sarı-lacivertliler şimdiye kadar Avrupa'daki her maçını kazanırken Süper Lig'e 2'de 2 ile başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Kanarya ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken 2. hafta ise Samsunspor deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Fenerbahçe'de alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken bir yandan ise İsmail Kartal yönetiminde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda takımdaki bazı futbolcuların geleceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Bu futbolculardan birisi ise Luan Peres.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Son olarak futbolcu ile Fransız ekiplerinden Lille, Nice ve Reims'in yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Resmi teklifin kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetiminin değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Bu doğrultuda futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

LUAN PERES KİMDİR?

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres, futbola ülkesinin Portuhıesa takımında başladı. Portuguesa'nın A takımına yükselen futbolcunun sonraki adresi bir başka Brezilya eibi Santa Cruz oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Ardından ise sırasıyla ülkesinin Ituano, Ponte, Fluminense, takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

2017 yazında ise Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı. Club Brugge sonrası bir dönem ülkesinin Santos takımında forma terleten oyuncu 2021 yazında ise Fransız ekibi Marsilya ile el sıkıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Luan Peres 2022 yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.

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