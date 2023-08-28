TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yıldız isme Fransız kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertliler şimdiye kadar Avrupa'daki her maçını kazanırken Süper Lig'e 2'de 2 ile başladı.
Kanarya ligin ilk haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken 2. hafta ise Samsunspor deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de alınan sonuçlar taraftarları memnun ederken bir yandan ise İsmail Kartal yönetiminde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda takımdaki bazı futbolcuların geleceği büyük merak konusu haline geldi.
Bu futbolculardan birisi ise Luan Peres.
29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak futbolcu ile Fransız ekiplerinden Lille, Nice ve Reims'in yakından ilgilendiği öğrenildi.
Resmi teklifin kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetiminin değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.
Bu doğrultuda futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.
LUAN PERES KİMDİR?
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Luan Peres, futbola ülkesinin Portuhıesa takımında başladı. Portuguesa'nın A takımına yükselen futbolcunun sonraki adresi bir başka Brezilya eibi Santa Cruz oldu.
Ardından ise sırasıyla ülkesinin Ituano, Ponte, Fluminense, takımlarında forma giydi.
2017 yazında ise Belçika ekibi Club Brugge ile anlaştı. Club Brugge sonrası bir dönem ülkesinin Santos takımında forma terleten oyuncu 2021 yazında ise Fransız ekibi Marsilya ile el sıkıştı.
Luan Peres 2022 yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor.