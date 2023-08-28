Haberler Fenerbahçe Ferdi'de yırtık!

Ferdi'de yırtık!

F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Ferdi'de yırtık!

Fenerbahçe'de Twente ile oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesinde Ferdi Kadıoğlu şoku... Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun sol kalça kasında ikinci derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "UEFA Avrupa Konferans Ligi Play off turunda Kadıköy'de Twente ile oynanan karşılaşma sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma dönmesini bekliyoruz."

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