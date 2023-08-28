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Fenerbahçe Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş mücadelesinde 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:35
Fenerbahçe Twente maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti.

Antrenmanın ilk bölümünde basına açık olarak çalışan sarı-lacivertliler, düz koşunun ardından 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise Twente maçının taktiği üzerinde duruldu.

Takımdan ayrı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres, yarın takıma katılacak.

Twente ile oynanan mücadelenin ardından MR'ı çekilen ve sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu ise milli aranın ardından takıma dahil olacak.

Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada sakatlığı bulunan isimlerden Emre Mor'un ayağındaki alçı çıkarıldı. Genç oyuncu, 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayabilecek.

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