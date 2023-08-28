Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul'a çabuk alıştı. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax'tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı'na giderek oltayla balık tuttu.
Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
🟡🔵 Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, boğazda balık tutuyor. 🎣 pic.twitter.com/78ZYq4duop— Fotomaç (@fotomac) August 28, 2023