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Dusan Tadic İstanbul Boğazı'nda balık tuttu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu. Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:57
Dusan Tadic İstanbul Boğazı'nda balık tuttu

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul'a çabuk alıştı. Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax'tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı'na giderek oltayla balık tuttu.

Tadic'in eşi Dragana Vukanac'in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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