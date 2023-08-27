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Sıradaki yolcu Emre Mor

Büyük umutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a İtalya Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Cizme temsilcisinin genc yıldız icin Fenerbahce'ye 6.5 milyon euro onerdiği oğrenildi. Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak uzere İtalya'ya gitti. Transferin bugun resmiyet kazanması bekleniyor. Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahce'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu gececek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Sıradaki yolcu Emre Mor
Büyük umutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a İtalya Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Cizme temsilcisinin genc yıldız icin Fenerbahce'ye 6.5 milyon euro onerdiği oğrenildi. Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak uzere İtalya'ya gitti. Transferin bugun resmiyet kazanması bekleniyor. Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahce'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu gececek.
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