Sıradaki yolcu Emre Mor

Büyük umutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a İtalya Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Cizme temsilcisinin genc yıldız icin Fenerbahce'ye 6.5 milyon euro onerdiği oğrenildi. Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak uzere İtalya'ya gitti. Transferin bugun resmiyet kazanması bekleniyor. Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahce'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu gececek.
Büyükumutlarla transfer edilen ancak kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'a İtalya Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Cizme temsilcisinin genc yıldız icin Fenerbahce'ye 6.5 milyon euro onerdiği oğrenildi. Oyuncunun menajeri anlaşmayı tamamlamak uzere İtalya'ya gitti. Transferin bugun resmiyet kazanması bekleniyor. Emre Mor'un da gidişiyle, Fenerbahce'nin bu sezondaki bonservis geliri 65 milyon euroyu gececek.