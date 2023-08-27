Livakovic isyanı

Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruya Dominik Livakovic'i onceki gun resmen acıkladı. 28 yaşındaki eldiven icin eski kulubu Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro bonservis ve 950 bin euro da bonus verileceği duyuruldu. Bu acıklama Hırvat taraftarları cıldırttı.

İSTİFA EDİN

Tropartal'ın haberine gore; Dunya Kupası'nın en iyi kalecilerinden biri olan Livakovic'in bu fiyata satılması sonrasında Dinamo Zagreb taraftarları isyan bayrağını actı. Taraftarlar Mirko Barišić yonetimini beceriksizlikle suclarken, istifa kampanyası da başlattılar.