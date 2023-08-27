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Livakovic isyanı

FenerbahçeHırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruya Dominik Livakovic'i onceki gun resmen acıkladı. 28 yaşındaki eldiven icin eski kulubu Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro bonservis ve 950 bin euro da bonus verileceği duyuruldu. Bu acıklama Hırvat taraftarları cıldırttı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Livakovic isyanı

Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı'nın da kalesini koruya Dominik Livakovic'i onceki gun resmen acıkladı. 28 yaşındaki eldiven icin eski kulubu Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro bonservis ve 950 bin euro da bonus verileceği duyuruldu. Bu acıklama Hırvat taraftarları cıldırttı.

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Tropartal'ın haberine gore; Dunya Kupası'nın en iyi kalecilerinden biri olan Livakovic'in bu fiyata satılması sonrasında Dinamo Zagreb taraftarları isyan bayrağını actı. Taraftarlar Mirko Barišić yonetimini beceriksizlikle suclarken, istifa kampanyası da başlattılar.

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