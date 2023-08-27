Fenerbahçe'nin Twente maçı hazırlıkları devam ediyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.