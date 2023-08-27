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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 18:44 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 18:51
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcu, sakatlığı dolayısıyla Twente ve MKE Ankaragücü maçlarını kaçıracak. Kadıoğlu'nun milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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