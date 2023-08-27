Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Bu yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımları birçok oyuncu için transfer yarışına girdi.
Bu yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımları birçok oyuncu için transfer yarışına girdi.
Wilfried Zaha, Fred, Dusan Tadic, Milot Rashica ve Tete gibi yıldızlar yarışa konu olan isimler arasında.
Zaha ve Tete ile Fenerbahçe ilgilense de yıldız futbolcular Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Tadic ile Beşiktaş, Fred ile ise Cimbom ilgilendi ama sonuç olarak sarı-lacivertliler yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Rashica için Galatasaray uzun uğraşlar verdi ama transferin kazanan takımı siyah-beyazlılar oldu.
Durum böyleyken Türkiye'nin dev takımları kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom, yaptığı transferlerle bu sezon da ünvanını devam ettirmek istiyor.
Fenerbahçe ise uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük adımlar atıyor.
İki dev takımın 100 yılı aşkın rekabeti devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer yarışına girdi.
Yarışın söz konusu olan o futbolcu Marcos Antonio.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun İtalyan basınından derlediği habere göre; Lazio forması giyen Marcos Antonio için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.
Haberin devamında yer alan bilgilerde, yıldız isimin Lazio'dan ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı.
Brezilyalı futbolcu ile Yunanistan ekibi PAOK'un da ilgilendiği belirtildi.
Antonio için Arabistan takımları da devreye girebilir.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
Orta saha mevkinde oynayan futbolcu, kariyerinde 130 maça çıkarken bu süre boyunca 10 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.