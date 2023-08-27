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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli takımın İtalya'dan o yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 16:18
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Bu yaz transfer döneminde Süper Lig'in dev takımları birçok oyuncu için transfer yarışına girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Wilfried Zaha, Fred, Dusan Tadic, Milot Rashica ve Tete gibi yıldızlar yarışa konu olan isimler arasında.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Zaha ve Tete ile Fenerbahçe ilgilense de yıldız futbolcular Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Tadic ile Beşiktaş, Fred ile ise Cimbom ilgilendi ama sonuç olarak sarı-lacivertliler yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Rashica için Galatasaray uzun uğraşlar verdi ama transferin kazanan takımı siyah-beyazlılar oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Durum böyleyken Türkiye'nin dev takımları kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom, yaptığı transferlerle bu sezon da ünvanını devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Fenerbahçe ise uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için büyük adımlar atıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

İki dev takımın 100 yılı aşkın rekabeti devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha transfer yarışına girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Yarışın söz konusu olan o futbolcu Marcos Antonio.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun İtalyan basınından derlediği habere göre; Lazio forması giyen Marcos Antonio için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Haberin devamında yer alan bilgilerde, yıldız isimin Lazio'dan ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Brezilyalı futbolcu ile Yunanistan ekibi PAOK'un da ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni transfer savaşı başladı!

Antonio için Arabistan takımları da devreye girebilir.

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