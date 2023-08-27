Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından birçok futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Michy Batshuayi'ydi... Edin Dzeko transferi sonrası yedek kalan Belçikalı golcünün adı Lens ile anılırken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:08
Mert Kılıç
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazanarak sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

31 Ağustos Perşembe günü Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında avantajlı bir skor elde ederek gruplara kalmayı hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Son olarak uzun süredir uğraş verdiği Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, öncelikli olarak orta saha takviyesi yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde çok sayıda ayrılık da gerçekleşti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz günlerden tecrübeli forvet Serdar Dursun ile yollarını ayıran Kanarya'da bir golcü daha takıma veda edebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 29 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde iki takım arasında Batshuayi transferi için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Belçikalı santrfor, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ezeli rakiplere transferde kötü haber!
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Shakhtar'dan Tete için şok talep! Shakhtar'dan Tete için şok talep! 13:37
Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı 13:08
Çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi Çıkış vizesi Ramos'ta! Bonservisi indirildi 12:00
Rennes - Le Havre maçı saat kaçta? Rennes - Le Havre maçı saat kaçta? 11:54
Szymanski için bomba iddia! Dünya devleri... Szymanski için bomba iddia! Dünya devleri... 11:54
N.United - Liverpool maçı saat kaçta? N.United - Liverpool maçı saat kaçta? 11:25
Daha Eski
Sheffield United - Manchester City maçı saat kaçta? Sheffield United - Manchester City maçı saat kaçta? 11:19
Başakşehir'den Serie A'ya gitti! Başakşehir'den Serie A'ya gitti! 11:06
Burnley - Aston Villa maçı saat kaçta? Burnley - Aston Villa maçı saat kaçta? 11:01
Kocaelispor - Altay maçı saat kaçta? Kocaelispor - Altay maçı saat kaçta? 10:45
Kerem'den Yunus'a duygusal veda! Kerem'den Yunus'a duygusal veda! 10:42
Boluspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Boluspor - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 10:40