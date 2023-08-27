FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'ye beklenmedik teklif! Görüşmeler başladı

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 7 maçın 7'sini de kazanarak sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
31 Ağustos Perşembe günü Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında avantajlı bir skor elde ederek gruplara kalmayı hedefleyen Kanarya'da gözler transfere çevrildi.
Son olarak uzun süredir uğraş verdiği Dominik Livakovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, öncelikli olarak orta saha takviyesi yapmak istiyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde çok sayıda ayrılık da gerçekleşti.
Geçtiğimiz günlerden tecrübeli forvet Serdar Dursun ile yollarını ayıran Kanarya'da bir golcü daha takıma veda edebilir.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrası yedek kalan Michy Batshuayi'nin mutsuz olduğu iddia edilmişti.
Adı sık sık Ligue 1 Lens ile anılan yıldız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BOLOGNA BATSHUAYI'Yİ İSTİYOR
İtalyan basını, Bologna'nın Michy Batshuayi'ye talip olduğunu yazdı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, 29 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde iki takım arasında Batshuayi transferi için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maça çıktı.
Belçikalı santrfor, 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Batshuayi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.