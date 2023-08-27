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Batshuayi Çizme'yi giyecek

İtalya'dan talipleri olan Michy Batshuayi, Fenerbahce'ye veda etmeye hazırlanıyor... Belcikalı golcuyle ozellikle Bologna yakından ilgileniyor. Cizme medyası, Artautovic'in yerine Bologna'nın Batshuayi'yi duşunduğunu ve oyuncu icin Fenerbahce'yle temasa gecildiğini duyurdu. Yedek kaldığı icin mutsuz olan tecrubeli golcunun de yonetimle goruşup ayrılmak icin izin istediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Batshuayi Çizme'yi giyecek
İtalya'dan talipleri olan Michy Batshuayi, Fenerbahce'ye veda etmeye hazırlanıyor... Belcikalı golcuyle ozellikle Bologna yakından ilgileniyor. Cizme medyası, Artautovic'in yerine Bologna'nın Batshuayi'yi duşunduğunu ve oyuncu icin Fenerbahce'yle temasa gecildiğini duyurdu. Yedek kaldığı icin mutsuz olan tecrubeli golcunun de yonetimle goruşup ayrılmak icin izin istediği belirtildi.
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