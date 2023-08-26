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Fenerbahçe'ye dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Fenerbahçe’de Altay Bayındır da 6.5 milyon euro’ya M.United’ın yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler bu satışla birlikte toplamda 58 milyon 150 bin euro (1 milyar 650 milyon TL) gelir elde etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:55
Fenerbahçe'ye dev gelir! İşte kasaya giren rakam

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Fenerbahçe, bu sezon yaptığı transferlerin yanı sıra sattığı oyuncularla da adından sıkça söz ettiriyor. Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Willian Arao ve Gustavo Henrique'den kasasına 51 milyon 650 bin euro para koyan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'dan da hatırı sayılır bir rakamı kasasına koyacak. Manchester United'a imza atacak olan 25 yaşındaki kaleciden de 6.5 milyon euro bonservis alınacak.

20 MİLYON DAHA GELEBİLİR

Altay'ın da listeye eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin bu sezon oyuncu satışından elde ettiği toplam gelir tam tamına 58 milyon 150 bin euro olacak. Güncel kurla karşılığı 1 milyar 650 milyon TL. Rakiplerine bu alanda büyük fark atan sarı-lacivertlilerde; Crespo ve Batshuayi'nin de satışı gündemde... İki oyuncunun satışından yönetimin tahmini olarak 20 milyon euroya yakın gelir beklediği öğrenildi.

ALTAY ARTIK KIRMIZI-ŞEYTAN

Fenerbahçe'deki yaprak dökümüne Altay Bayındır da katıldı. Twente maçında taraftarlara veda eden 25 yaşındaki oyuncu, dün İngiltere'ye giderek Manchester United için bir kez daha sağlık kontrollerinden geçti. Altay'ın bugün kırmızı-şeytanlara imza atması bekleniyor. Havalimanına Altay'ı dün uğurlamaya başkan Ali Koç da gitti.

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