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Kartal’la uçuşa geçti

Jorge Jesus'un geçen sezon ilk tercihleri arasında olmayan ve görev aldığı sürede de istenilen verimi sağlayamayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'la birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon her ne kadar 42 maçta görev alsa da ağları 7 defa sarstı ve 5 de asist yaptı. Performansı nedeniyle taraftarla da arası açılan İrfan, bu sezon ise çıktığı 7 maçta, 4 gol, 3 asiste ulaştı. Kartal'ın dokunuşlarıyla kendine gelen tecrübeli futbolcu, taraftarlarla da arasını düzeltti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Kartal’la uçuşa geçti

Jorge Jesus'un geçen sezon ilk tercihleri arasında olmayan ve görev aldığı sürede de istenilen verimi sağlayamayan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'la birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon her ne kadar 42 maçta görev alsa da ağları 7 defa sarstı ve 5 de asist yaptı. Performansı nedeniyle taraftarla da arası açılan İrfan, bu sezon ise çıktığı 7 maçta, 4 gol, 3 asiste ulaştı. Kartal'ın dokunuşlarıyla kendine gelen tecrübeli futbolcu, taraftarlarla da arasını düzeltti.

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