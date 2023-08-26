Harika duygular içindeyim

Fenerbahçe, yeni transferi Dominik Livakovic için dün imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki 12. transferi olan Hırvat eldiven, 40 numaralı formayı giyecek. F.Bahçe'ye 5 yıllık imza atan Liva, "Harika duygular içerisindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in videolarını izledim" dedi. Fenerbahçe, Livakovic için, Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro artı 950 bin euro bdnus ödeyecek. İmza töreninde konuşan F.Bahçe basın sözcüsü Selahattin Baki ise; "F.Bahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Söz vermişti. Sözünü tuttu" dedi.