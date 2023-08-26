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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Erol Bulut, şu an başında bulunduğu Cardiff'e Serdar Aziz'i transfer etmek istediği öne sürüldü. İŞte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:32
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Türkiye'den bir stoper alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

Bu ismin Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy olduğu iddia ediliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

Ancak Erol Bulut'un istediği ismin Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Serdar Aziz olduğu ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den net bir açıklama gelmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'e Erol Bulut kancası!

A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti.

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