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FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı eldiveni Dominik Livakovic'i renklerine bağlamıştı. Tecrübeli file bekçisinin transfer sürecine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

Hırvatistan'da yayın yapan Nova TV'nin Dinamo Zagreb muhabiri Vlado Boban, Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye gelişi için gerekli düzenleme ve anlaşmanın daha önceden yapıldığını belirterek transfer süreci hakkında Sabah'a konuştu. İşte o açıklamalar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

Livakovic'in menajeri, oyuncusunu Suudi Arabistan'a götürmek ve yüklü bir maaş karşılığında imza attırmak istiyordu. "Ancak tecrübeli kaleci ile mayıs ayında temasa geçen Fenerbahçe, haziran başında anlaşmayı tamamladı. Zaten Zagreb yönetimi de "Şampiyonlar Ligi elemeleri bittikten sonra Livakovic'i alabilirsiniz" diyerek sarı-lacivertlileri bilgilendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

28 yaşındaki eldivenin gelişi bu nedenlerden dolayı gecikse de sözünü tuttu ve Fenerbahçe'ye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

FENERBAHÇE İÇİN UZUN VADELİ BİR ÇÖZÜM

"Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar, sadece oyuna odaklanır. Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir. Ayrıca çok sakin ve soğukkanlı. Çizgide harika bir kaleci."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

"Transfer sürecinde forma giymeye devam etti. Transfer söylentileri, konsantrasyonuna ve maç hazırlıklarına olumsuz bir etki yapmadı. O çok iyi bir profesyonel. Fenerbahçe'nin kalesi için uzun vadeli bir çözüm olacaktır."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

"Türkiye'de göstereceği performansla kesinlikle çok sevilir. Henüz 28 yaşında. 5-6 sene çok rahat bir şekilde üst düzeyde oynayabilecek bir isim."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

O VARSA PENALTIDAN KORKMAYIN

"Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz. Bu yüzden her zaman radarda değil. Ancak Fenerbahçe'de özellikle Avrupa kupalarında adından çok söz ettirecektir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

"Iker Casillas bile Livakovic için 'İzlenmesi gereken bir adam' yorumunu yaptı. Villarreal de kendisini çok istedi ancak bonservis ve maaş konusunda o kadar yukarıya çıkamadı. Yılda 700 bin euro maaşı vardı."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

"F.Bahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktır (1.7 milyon euro). Onu kaos, kavga ve gürültü içerisinde göremezsiniz, bu imkânsız. Aleyhinize penaltı verildiyse ve kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü yüzde 30 penaltı kurtarma başarısına sahip."

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