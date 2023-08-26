FENERBAHÇE HABERLERİ - Livakovic'in transferinde dikkat çeken detay!

O VARSA PENALTIDAN KORKMAYIN

"Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz. Bu yüzden her zaman radarda değil. Ancak Fenerbahçe'de özellikle Avrupa kupalarında adından çok söz ettirecektir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri."